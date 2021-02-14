Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения от финского «Йокерита» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Начало получилось средним, — сказал Воробьев. — Потом ребята действовали прилично, сделали многое, кроме, наверное, завершения. Жалко, что серия прерывается, но когда-нибудь она должна была прерваться. Надо отдать должное вратарю «Йокерита» — он вытащил очень много моментов.

Отсутствие Сергея Мозякина? Он готовится к плей-офф по индивидуальной программе. Артем Земченок так же работает по своей программе. Надеемся, что он сыграет в следующей поездке.

Отсутствие практики сказалось в первые десять-двенадцать минут. Это проявлялось больше в качестве передач и завершении. Финальный пас был чуть неточным.

(Михаил Скрыль)