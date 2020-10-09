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Маркстрем подписал шестилетний контракт с «Калгари» на 36 миллионов

9 октября 2020, 23:14

Вратарь Якоб Маркстрем продолжит карьеру в «Калгари». 30-летний голкипер заключил контракт на шесть лет на общую сумму 36 миллионов долларов.

Маркстрем с 2014 года выступал в составе «Ванкувера». В прошлом сезоне на его счету 43 матча в регулярном сезоне при коэффициенте надежности 2,75 и 91,8 процента отраженных бросков. В плей-офф Маркстрем провел 14 игр при коэффициенте надежности 2,85 и 91,9 процента отраженных бросков.

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