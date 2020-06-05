Марио Кемпе: «В России очень хорошо платят»

Нападающий ЦСКА Марио Кемпе признался, что принял предложение московского клуба по ходу прошлого сезона не в последнюю очередь из-за выгодных финансовых условий.

— Безусловно. В России очень хорошо платят, — цитирует Кемпе Hockey Sverige. — Ты можешь зарабатывать не меньше, чем в НХЛ. Если только речь не о ведущих игроках в североамериканской лиге. Конечно, налоги играют в этом важную роль.

В ЦСКА мне предложили те же деньги, что в АХЛ. Конечно, в Лос-Анджелесе приятно жить, но Москва тоже очень красивый город. К тому же хорошая зарплата — решение было очевидно.

Мне хотелось поиграть в команде, которая ставит перед собой высокие задачи. Честно говоря, за карьеру я не так часто оказывался с таких клубах.

Мне нравится в ЦСКА. Видно, что соперники уважают нашу команду. Так что я не сожалею о своем решении.