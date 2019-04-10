Максим Сушинский: "Надо у Бузовой спросить, за кого она будет болеть"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский в преддверии финала Кубка Гагарина против ЦСКА рассказал о состоянии Тэйлора Бека и поделился мнением об Ольге Бузовой, присутствовавшей на седьмом матче финала Запада в армейской атрибутике. Ранее Бузова несколько раз посещала матчи "Авангарда".

– Тэйлор Бек выйдет в первом матче финала?

– Хороший вопрос. Но оставлю без ответа.

– Вам не кажется, что любой русский с травмой Бека бы играл?

– Нет. Не в Беке дело.

– Он же выходил на раскатку.

– Его не поставил Боб.

– Некоторые ваши ребята играют с серьезными травмами.

– У Бека серьезная травма, поэтому его поберегли.

– Вам сейчас тяжелее работать над следующим сезоном? Нет возможности переговоры вести, непонятно, как проявят себя те или иные хоккеисты.

– Я веду переговоры. Успеваю все.

– Были игроки, которые по ходу плей-офф изменили ваше мнение о себе? Условно – вы хотели с ними расстаться, но решили оставить.

– Оставлю в тайне.

– Зернов на точку вернется?

– Широков получше играет на вбрасываниях. Поэтому и ставят.

– Как будет Омск инсталлирован в этот финал? Будут ли болельщики приезжать?

– Все будет. И фан-зона. И болельщики. У нас до этого была фан-зона на стадионе. Приходило по 2,5 тысячи человек. Все организовывается для Омска. Это самое главное.

– Главная интрига – вы же видели вчера Ольгу Бузову на матче ЦСКА, поддерживающую армейцев? За кого она будет?

– Не знаю. У нее надо спросить, за кого она болеть будет.

– Для вас станет ударом, если она не будет болеть за "Авангард"?

– Конечно, станет. (Алексей Шевченко)