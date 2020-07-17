Максим Шалунов: «Ставлю цель максимально помочь ЦСКА и вновь завоевать Кубок Гагарина»

Форвард ЦСКА Максим Шалунов прокомментировал продление контракта с московским клубом.

— Новый контракт рассчитан на один год, — цитирует Шалунова официальный сайт клуба. — На сезон ставлю перед собой цель максимально помочь команде, улучшить результаты предыдущих двух сезонов и вновь завоевать Кубок Гагарина.

Безусловно, одна из причин остаться в ЦСКА — это прекрасная новость, связанная с нашим тренерским штабом. Он остался прежним, без изменений. Состав команды изменился, но уверен, что он себя проявит, посмотрим по ходу сезона.

Буду рад видеть каждого нашего болельщика на трибуне. Надеюсь, что они смогут приходить на стадион и поддерживать команду.