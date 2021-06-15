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Магнус Хелльберг стал игроком «Сочи»

18:27
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Голкипер Магнус Хелльберг будет выступать за «Сочи» в следующем сезоне, сообщает сайт клуба.

Габаритный шведский голкипер начинал свою карьеру на родине в Швеции. На драфте НХЛ-2011 года он был задрафтован «Нэшвиллом» под общим 38-м номером во втором раунде.

Магнус перебрался в КХЛ в сезоне-2017/18, всего в лиге он провел 154 матча при проценте отраженных бросков 93,1 и коэффициенте надежности 1,81. Также вратарь дважды принимал участие в Матче Звезд КХЛ.

На международном уровне Магнус сыграл за сборную Швеции на Олимпийских играх в Пхенчхане, а также на чемпионате мира 2018 года, на котором завоевал золотую медаль.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BMagnus-Hellberg-v-Sochi-10623

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