Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Металлург» может расторгнуть контракты с Мартыновым и Карповым

18:41
Теги:

Как стало известно «СЭ», магнитогорский «Металлург» может расторгнуть контракты с защитником Егором Мартыновым и нападающим Максимом Карповым, которые пополнили клуб в прошлое межсезонье. Ранее наше издание сообщало о том, что «Магнитка» может расстаться с нападающим Сергеем Плотниковым.

30-летний Мартынов провел в сезоне-2020/21 37 матчей в регулярном чемпионате и набрал 11 (4+7) очков. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 8 матчах.

29-летний Карпов набрал 19 (6+13) очков в 53 матчах регулярки, а также 4 (2+2) очка в 12 матчах плей-офф.

Читайте также

Венгрия — Португалия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Россия — Финляндия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча, когда начало
«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
Венгрия — Португалия: Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артур Хайруллин все материалы автора
vs
0
Офсайд