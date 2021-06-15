«Металлург» может расторгнуть контракты с Мартыновым и Карповым

Как стало известно «СЭ», магнитогорский «Металлург» может расторгнуть контракты с защитником Егором Мартыновым и нападающим Максимом Карповым, которые пополнили клуб в прошлое межсезонье. Ранее наше издание сообщало о том, что «Магнитка» может расстаться с нападающим Сергеем Плотниковым.

30-летний Мартынов провел в сезоне-2020/21 37 матчей в регулярном чемпионате и набрал 11 (4+7) очков. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 8 матчах.

29-летний Карпов набрал 19 (6+13) очков в 53 матчах регулярки, а также 4 (2+2) очка в 12 матчах плей-офф.