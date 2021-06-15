«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Геращенко на год
18:05
«Нефтехимик» заключил контракт с защитником Андреем Геращенко, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.
25-летний Геращенко в минувшем сезоне играл за «Динамо-Молодечно».
В 45 играх регулярного чемпионата он набрал 19 (5+14) очков. В 6 матчах плей-офф Геращенко отметился 2 (1+1) баллами.
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