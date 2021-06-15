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«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Геращенко на год

18:05
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«Нефтехимик» заключил контракт с защитником Андреем Геращенко, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

25-летний Геращенко в минувшем сезоне играл за «Динамо-Молодечно».

В 45 играх регулярного чемпионата он набрал 19 (5+14) очков. В 6 матчах плей-офф Геращенко отметился 2 (1+1) баллами.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/06/15/485486.html

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