«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Геращенко на год

«Нефтехимик» заключил контракт с защитником Андреем Геращенко, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

25-летний Геращенко в минувшем сезоне играл за «Динамо-Молодечно».

В 45 играх регулярного чемпионата он набрал 19 (5+14) очков. В 6 матчах плей-офф Геращенко отметился 2 (1+1) баллами.