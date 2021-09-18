Дубль Буше принес «Локомотиву» победу в домашнем матче с «Торпедо»

«Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Ярославле и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Рид Буше, оформивший дубль. Три очка в составе «Локомотива» набрал Денис Алексеев (0+3).

Для «Торпедо» это поражение стало третьим кряду в КХЛ.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (1:0, 0:1, 3:2)

Голы: Буше — 2 (Алексеев), 9:07 — 1:0. Жафяров — 1 (Леннстрем, Агостино), 28:13 — 1:1. Марченко — 2 (Алексеев, Каюмов), 45:03 — 2:1. Красковский — 3 (Коршков), 45:53 — 3:1. Миле — 1 (Пайгин), 55:12 — 3:2. Агостино — 2 (Жафяров, Гривик), 56:39 — 3:3. Буше — 3 (Алексеев, Марченко), 57:41 — 4:3.

Вратари: Паскуале — Тихомиров (58:10).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 39 (15+10+14) — 39 (10+13+16).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

18 сентября. Ярославль. Арена-2000.