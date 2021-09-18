Занатта: «Куньлунь» поздно начал подготовку к сезону и на месяц отстает от других команд"

Главный тренер «Куньлуня» Айван Занатта прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:4).

— Мы старались играть строго и дисциплинированно в обороне, долгое время это удавалось, хотя нам противостояла очень хорошая команда, поэтому игра в обороне отнимала много сил и их не хватало, чтобы идти в атаку. Тем не менее, в третьем периоде мы нашли в себе силы, отыграли одну шайбу. В конце, заменив вратаря, пытались сделать счет 3:2. Не получилось. Это еще один тяжелый матч, но в этой лиге все матчи тяжелые.

— В последних матчах ваша команда забрасывала всего одну шайбу. Чего не хватает, чтобы забивать больше?

— Безусловно, нам бы самим хотелось больше играть в атаке, но в том составе, который сейчас есть, недостаточно ударной силы, учитывая, что мы много времени должны проводить в обороне. Мы очень поздно начали предсезонную подготовку и примерно на месяц отстаем от всех других команд. Это значит, что у нас было значительно меньше времени, чтобы наладить свою игру. Продолжаем ее налаживать по ходу чемпионата, в матчах. Естественно, это тоже сказывается.

— Ваша команда играет ровно и спокойно. Не хватает взрыва от одной пятерки. Без взрыва ничего не получится.

— Взрыв нужен, но для него нужна энергия. Это, опять же, к вопросу о том, что не всегда остаются силы на такие взрывы. Мы работаем над этим, стараемся становиться лучше с каждым днем. Надеюсь, нам это удастся, — цитирует Занатту официальный сайт «Трактора».

Одним из главных героев встречи стал форвард «Трактора» Никита Тертышный, в активе которого дубль и одна результативная передача. По два очка в составе победителей набрали Ник Бэйлен (1+1), Томаш Гика (0+2) и Владимир Ткачев (0+2).