«Локомотив» расторг и заключил новый двусторонний контракт с нападающим Лихачевым

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«Локомотив» расторг и заключил новый двусторонний контракт с нападающим Ярославом Лихачевым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Новое соглашение с 22-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2026 года.

Лихачев в текущем ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ сыграл за «Локомотив» 24 матча и набрал 16 (8+8) очков.