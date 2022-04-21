«Локомотив» подписал новый контракт с Егором Авериным

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Егором Авериным. Новое соглашение будет действовать до окончания сезона-2022/2023, сообщает сайт клуба.

Предстоящий сезон будет для 32-летнего форварда 11-м в составе ярославской команды.

Он является рекордсменом «Локомотива» по играм (572), очкам (237) и шайбам (111) в КХЛ.