КХЛ не стала наказывать вратаря ЦСКА Федотова за неприличный жест

В связи обращением «Металлурга» Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча финала Кубка Гагарина против ЦСКА (6:4), состоявшегося 20 апреля, сообщает сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение не накладывать на вратаря ЦСКА Ивана Федотова наказание, предусмотренное статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в заявлении.

Голкипер ЦСКА показал неприличный жест игрокам «Металлурга» после завершения второго финального матча серии Кубка Гагарина.

Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина Федотов впервые в карьере пропустил больше 3 шайб в плей-офф.