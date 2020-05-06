«Локомотив» подписал контракт с Марченко на 2 года

«Локомотив» объявил у себя в Twitter о подписании контракта с защитником Алексеем Марченко.

Сообщается, что соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на 2 сезона.

Сезон-2018/19 Марченко провел за ЦСКА, в его активе 22 (6+16) очка в 64 матчах за московскую команду. До этого защитник выступал в России только за ЦСКА. С 2014 по 2017 год россиянин играл в НХЛ за «Детройт» и «Торонто». В 2018 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной Олимпийских атлетов из России.