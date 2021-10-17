«Локомотив» обыграл «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ

«Локомотив» обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Ярославле и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Автором победной шайбы стал Егор Аверин. По два очка в составе «Локомотива» набрали Александр Полунин (1+1) и Рушан Рафиков (0+2).

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«Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:3 (3:0, 0:1, 1:2)

Голы: Каюмов — 6 (Ильенко), 7:34 — 1:0. Коршков — 2 (бол., Полунин, Рафиков), 15:41 — 2:0. Полунин — 5, 18:21 — 3:0. Спроул — 1 (бол., Пу, Кейн), 39:52 — 3:1. Аверин — 3 (Шалунов, Рафиков), 40:21 — 4:1. Локхарт — 6 (С. Фу, Челиос), 42:29 — 4:2. Вонг — 5 (Николлс, Спроул), 59:29 — 4:3.

Вратари: Исаев — Смит.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 39 (21+10+8) — 23 (4+13+6).

Судьи: Беляев, Бирин.

17 октября. Ярославль. Арена-2000.