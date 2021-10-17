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Лехтонен стал игроком СКА

19:01
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СКА подписал контракт с защитником сборной Финляндии, чемпионом мира Микко Лехтоненом, информирует сайт клуба.

Соглашение рассчитано на четыре сезона и будет действовать до 30 апреля 2025 года. Лехтонен переезжает в Петербург в результате обмена с «Йокеритом», финский клуб получил права на защитника Бреннана Менелла. В СКА Лехтонен будет выступать под 46 номером.

27-летний Лехтонен провел в КХЛ 83 матча и набрал 70 (26+44) очков при общем показателе полезности +31. В сезоне-2019/20 стал самым результативным защитником КХЛ, а также лучшим снайпером и ассистентом лиги среди игроков обороны. По ходу сезона-2020/21 расторг контракт с «Йокеритом» и уехал за океан, где играл за «Торонто» и «Коламбус».

Лехтонен — участник Олимпийских игр 2018 года. В 2019 году завоевал золотые медали чемпионата мира и был включен в символическую сборную турнира. Всего провел 52 матча за финскую национальную команду и отметился 27 (8+19) очками.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/mikko-liekhtonien-v-ska/

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Роман Шишов все материалы автора
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