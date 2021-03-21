Сегодня, 21 марта, состоится третий матч второго раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором «Локомотив» на своем льду примет ЦСКА. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Счет в серии равный, 1-1. Ярославский клуб выиграл первую встречу в противостоянии со счетом 2:0, однако армейцы сравняли счет во второй игре — 4:1.

Лидер армейцев в списке бомбардиров — форвард Максим Шалунов, который в 6 матчах плей-офф набрал всего 5 (4+1) очков. У «Локо» лидирует Владимир Ткачев, на счету которого 3 шайбы и 4 передачи.

Следить за матчем «Локомотив» — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — ЦСКА