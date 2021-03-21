Сегодня, 21 марта, состоится третий матч второго раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Салават Юлаев» на своем льду примет «Ак Барс». Начало матча — в 14.30 по московскому времени.

Счет в серии 2-0 в пользу «Ак Барса». В первом матче казанцы уверенно обыграли соперника со счетом 4:1, вторая встреча прошла сложнее, но завершилась также победой «Ак Барса» — 2:1 (ОТ).

Главные бомбардиры казанцев это форварды Найджел Доус и Виктор Тихонов, у которых по 3+2 в шести матчах. Самый результативный игрок «Салавата» — нападающий Маркус Гранлунд, набравший 7 (3+4) очков.

Следить за матчем «Салават Юлаев» — «Ак Барс» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс»