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«Салават Юлаев» — «Ак Барс», Кубок Гагарина: смотреть трансляцию матча, во сколько начало

12:30
«СЮ» примет «Ак Барс» в третьем матче серии плей-офф. Фото ХК «Ак Барс»
«СЮ» примет «Ак Барс» в третьем матче серии плей-офф. Фото ХК «Ак Барс»
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Сегодня, 21 марта, состоится третий матч второго раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Салават Юлаев» на своем льду примет «Ак Барс». Начало матча — в 14.30 по московскому времени.

Счет в серии 2-0 в пользу «Ак Барса». В первом матче казанцы уверенно обыграли соперника со счетом 4:1, вторая встреча прошла сложнее, но завершилась также победой «Ак Барса» — 2:1 (ОТ).

Главные бомбардиры казанцев это форварды Найджел Доус и Виктор Тихонов, у которых по 3+2 в шести матчах. Самый результативный игрок «Салавата» — нападающий Маркус Гранлунд, набравший 7 (3+4) очков.

Следить за матчем «Салават Юлаев» — «Ак Барс» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

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