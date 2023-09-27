«Локомотив» дома обыграл «Автомобилист»
«Локомотив» на своем льду одержал победу на «Автомобилистом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
За ярославскую команду по шайбе забросили Георгий Иванов, Ярослав Лихачев и Максим Шалунов. У Екатеринбургского клуба отличился Алексей Бывальцев.
После этой игры «Локомотив» поднялся на 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 16 очков за 11 игр. «Автомобилист» расположился на 4-й строчке в таблице «Востока» (14 очков за 12 игр).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Бывальцев — 3 (Макеев, Обидин), 12:55 — 0:1. Иванов — 3 (Тесанов), 24:11 — 1:1. Лихачев — 5 (Тесанов, Гернат), 44:07 — 2:1. Шалунов — 3 (п.в., Сергеев), 59:09 — 3:1.
Вратари: Исаев — Галкин (57:01 — 59:09, 59:45).
Штраф: 2 — 0.
Броски: 34 (14+5+15) — 30 (7+12+11).
Судьи: Лаврентьев, Юдаков.
27 сентября. Ярославль. Арена-2000. 5895 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|10
|8
|2
|17
|2
|Локомотив
|11
|8
|3
|16
|3
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|4
|Сочи
|10
|7
|3
|14
|5
|Спартак
|11
|6
|5
|13
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|12
|6
|6
|12
|8
|Северсталь
|9
|5
|4
|11
|9
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|10
|ЦСКА
|11
|4
|7
|9
|11
|Витязь
|11
|1
|10
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|7
|5
|17
|2
|Лада
|11
|6
|5
|14
|3
|Ак Барс
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|12
|6
|6
|14
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|13
|6
|Сал. Юлаев
|10
|6
|4
|12
|7
|Трактор
|12
|5
|7
|12
|8
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|9
|Барыс
|10
|3
|7
|9
|10
|Амур
|10
|3
|7
|9
|11
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|12
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|27.09
|15:30
|
Сибирь – СКА
|0 : 3
|27.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|5 : 3
|27.09
|19:00
|
Нефтехимик – Амур
|3 : 2 Б
|27.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Металлург Мг
|3 : 2 Б
|27.09
|19:30
|
Локомотив – Автомобилист
|3 : 1