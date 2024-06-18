Канцеров: «Мне сложнее всего забивать Бобкову, Федотову»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, каким голкиперам ему сложнее всего забрасывать шайбы.

«Мне сложнее всего забивать габаритным голкиперам: Бобков, Федотов. Хотя Бобкову я забивал. Галкин тоже хороший вратарь, ему я не забивал. Когда играли против «Автомобилиста», у меня два выхода в ноль было, но он выручил. Все вратари хороши, раз играют на высшем уровне», — цитирует Legalbet Канцерова.

Лучшим вратарем сезона-2023/24 признан голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев.