Разин заявил, что лучший период карьеры Радулова и Шипачева уже позади

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, почему нападающие Александр Радулов и Вадим Шипачев не подходят магнитогорской команде.

Оба хоккеиста покинули казанский «Ак Барс» в это межсезонье.

«Это хорошие хоккеисты, но их лучший период карьеры уже позади. Им будет очень тяжело находиться не на ведущих ролях. В команде «Металлург» сейчас в основном собраны хоккеисты нового поколения. Каждый из них стремится стать лидером. Это одна из мотиваций команды!» — написал Разин в своих соцсетях.

14 июня «Ак Барс» обменял Шипачева в минское «Динамо». В обмен на 37-летнего форварда казанский клуб получит денежную компенсацию.

37-летний Радулов продолжит карьеру в «Локомотиве». Ярославская команда подписала контракт с форвардом на один сезон. Сообщалось, что зарплата игрока составит 70 миллионов рублей в год.