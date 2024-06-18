«Это просто безумие». Соболенко объяснила бойкот Олимпиады ведущими теннисистками

Победительница Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко и двукратная финалистка Уимблдона Онс Жабер отказались от выступления в Париже-2024.

Сразу две теннисистки из первой десятки мирового рейтинга — белоруска Арина Соболенко и Онс Жабер из Туниса — объявили, что пропустят предстоящую Олимпиаду в Париже, поскольку резкая смена покрытия представляет угрозу их здоровью. Кроме того, на Играх-2024 не собирается выступать чемпионка US Open 2021 года британка Эмма Радукану. Скорее всего, откажутся от приглашения россиянки Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова. Последняя, напомню, является олимпийской чемпионкой в миксте. И эти отказы наверняка не последние. Они сильно обесценивают турнир ОИ на легендарном грунте «Ролан Гаррос», который плохо вписывается в традиционный календарь WTA.

Приходится жертвовать Олимпиадой

Многие восприняли отказ Соболенко как нежелание проходить фильтр комиссии МОК по допуску, которая проверяет спортсменов из России и Белоруссии на политический нейтралитет. Ведь в прошлом Арину обвиняли в связях с президентом Александром Лукашенко — политиком, который давно находится под западными санкциями. Однако сама третья ракетка мира обвинила в своем снятии организаторов олимпийского турнира. «Это просто плохое планирование со стороны WTA. Ведь после Олимпиады мы должны сразу лететь в Канаду на обязательный «тысячник». Это слишком высокая нагрузка, которая скажется на нашем здоровье», — написала в соцсетях двукратная чемпионка Australian Open.

Действительно график для тех теннисистов, кто доберется до второй недели Уимблдона и до поздних раундов Олимпиады, получается крайне плотным. 13 июля — финал «мейджора» в Лондоне на травяном корте, с 27 июля по 4 августа — соревнования ОИ в Париже на грунте (параллельно будет идти турнир WTA 500 на харде в Вашингтоне), с 6 августа — «тысячник» на харде в Торонто. Три совершенно разных покрытия менее чем за месяц. «К сожалению, мне приходится жертвовать одним турниром, и на данном этапе моей карьеры это Олимпийские игры, — отметила Соболенко. — Слишком большая нагрузка сначала играть на траве, на Олимпиаде — на грунте, в Канаде — на харде. Это просто безумие и угрожает нашему здоровью».

Онс Жабер. Фото Reuters

Коллегу поддержала и десятый номер мирового рейтинга Онс Жабер. «Вместе с медицинской командой мы решили, что быстрая смена покрытия и необходимая адаптация организма подвергнут мое колено риску и поставят под угрозу остаток сезона, — отметила тунисская теннисистка. — Мне нравится представлять свою страну на любых соревнованиях, однако я должна прислушаться к своему организму и следовать рекомендациям врачей».

Чемпионка US Open 2021 года Эмма Радукану также отказалась от приглашения в сборную Великобритании на Олимпиаде, чтобы сконцентрироваться на турнирах в США, и также назвала переход с травы на грунт одним из основных факторов, повлиявших на это решение.

Неудачный опыт

В принципе, олимпийский турнир в Париже вполне можно было провести и на харде, чтобы не напрягать игроков со сменой покрытия. Однако это привело бы к дополнительным расходам. Кроме того, теннисный комплекс «Ролан Гаррос» — легендарное место для истории спорта, и оргкомитету очень хотелось включить его в свои планы. В итоге грунт становится главной причиной для отказов. Правда, теннисисты в целом не жалуют олимпийский турнир и цепляются за любые поводы, чтобы не участвовать в соревнованиях без призового фонда и рейтинговых очков. В Рио-2016 многие ссылались на риск заражения вирусом Зика, в Токио-2022 — на сложности с акклиматизацией. При этом многие в WTA и ATP ради хорошего заработка готовы мчаться хоть на край света, невзирая на усталость и календари.

Арина Соболенко выступала на Олимпиаде в Токио. Фото Getty Images

Соболенко выступала на Олимпиаде в Токио, но уступила там во втором раунде, хотя считалась одной из фавориток турнира. С учетом того, что второй номер белорусской сборной Виктория Азаренко пропустила уже два олимпийских турнира и с высокой вероятностью откажется и от Парижа-2024, наши компаньоны по команде AIN вообще рискуют остаться на Олимпиаде без представительства в женском теннисе. Ведь третья ракетка Белоруссии Александра Соснович — сейчас только 117-я в одиночном рейтинге. Что касается Онс Жабер, то у нее за плечами уже три Олимпиады и ни одного победного матча — в Лондоне, Рио и Токио туниска уступила в первом же раунде.

У мужчин от выступления в Париже уже отказались россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов, американец Бен Шелтон и австралиец Ник Кирьос. У женщин в списке отказников бельгийка Элизе Мертенс, испанка Паола Бадоса, а также россиянки Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова. Конечно, у всех из них есть время передумать. Списки участников олимпийского турнира обещают сформировать в начале июля. Однако заявка наших нейтралов сейчас вызывает большие вопросы. Вроде бы точно настроены играть Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев (если пройдет по рейтингу). У девушек пока нет вопросов по поводу Екатерины Александровой и Анны Калинской. А вот Мирра Андреева и Вероника Кудерметова могут столкнуться со сложностями в комиссии по допуску, и еще неизвестно, чем закончится проверка их кандидатур.