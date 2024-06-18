СКА обменял нападающего Бучельникова в «Витязь»

«Витязь» объявил о переходе из СКА на правах обмена нападающего Дмитрия Бучельникова. В петербургскую команду перешел шведский форвард Дмитрий Тимашов.

20-летний Бучельников с осени прошлого года выступал на правах аренды за «Адмирал». Нападающий провел 29 матчей за владивостокскую команду и набрал 29 (13+16) очков в регулярном чемпионате.

Бучельников становился серебряным призером юниорского чемпионата мира-2021, обладателем Кубка Харламова-2022 и бронзовым призером чемпионата России сезона-2022/23 в составе СКА. В феврале 2024 года хоккеист был признан КХЛ лучшим новичком месяца.