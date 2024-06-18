Баландин: «Уход Яруллина для «Трактора» не смертелен»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мнением о переходе защитника Альберта Яруллина в «Ак Барс».

«Я думаю, что уход Яруллина для «Трактора» не смертелен. Не нужно посыпать голову пеплом. Значит, в «Тракторе» освобождается место для молодого защитника. В одних матчах Яруллин играл хорошо, в других — безобразно и совершал много ошибок. Он больше тяготит к оборонительному хоккею, потому что у него не получалось в атаке, как у того же Ника Бэйлена. Тренерам нужны надежные защитники для игры в меньшинстве, но при игре в неравных составах у него особых успехов не было. Обыкновенный, средний защитник», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

В регулярном чемпионате-2023/24 Яруллин провел 63 матча за «Трактор» и набрал 21 (6+15) очко, в плей-офф на его счету 4 (1+3) в 14 играх.