«Барыс» подписал двухлетний контракт с Мухаметовым

«Барыс» сообщил о заключении контракта с нападающим Максимом Мухаметовым. Отмечается, что одностороннее соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до 31 мая 2026 года.

Мухаметов практически всю свою карьеру провел в системе «Барыса», выступая за «Снежные Барсы» и «Номад». В 2023 году вместе с «кочевниками» он завоевал золотые медали чемпионата Казахстана и был признан лучшим нападающим Pro Hokei Ligasy.

В минувшем сезоне Мухаметов дебютировал в КХЛ в составе «Металлурга», который стал обладателем Кубка Гагарина. Он провел 24 матча в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) балла. В плей-офф на счету форварда 4 встречи.