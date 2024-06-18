Аймурзин — о жизни в Череповце: «Развлечений мало, но это в плюс»

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин в интервью «СЭ» рассказал о переезде в Череповец.

— Как тебе дался переезд в Череповец в бытовом плане?

— В первое время очень тяжело было с точки зрения понимания, что и как. Я переезжал в Нефтекамск. Это не так далеко, три часа на машине. Все понимаешь, все ясно. А когда приехал в Череповец, не знал, что у меня в контракте не прописана квартира. И я должен был за пару суток найти себе жилье. Первое время жил с Тимофеем Давыдовым, ему спасибо огромное. Потом нашел себе квартиру и теперь уже знаю, как переезжать и что надо делать.

— Готовишь сам себе?

— На самом деле я очень редко готовлю. В основном готовка идет зимой, когда на улице холодно и не хочется никуда идти. Учил меня Саша Ремов, с которым играли вместе. Если бы не он, наверное, ел бы сейчас банально пельмени с яичницей. А так и пасту, и курицу могу приготовить.

— Какое у тебя коронное блюдо?

— Болоньезе.

— Есть чем занять себя в Череповце?

— Развлечений мало, но это, наверное, больше плюс, чем минус. Есть где поесть, поспать, отдохнуть и, конечно, поиграть в хоккей. Да и город классный, люди добрые очень.