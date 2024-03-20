«Локомотив» — «Авангард»: видеообзор третьего матча серии Кубка Гагарина

«Авангард» на выезде обыграл «Локомотив» в овертайме третьего матча второго раунда Кубка Гагарина — 2:1 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

Счет в серии стал 2-1 в пользу ярославцев. Четвертый матч пройдет 22 марта в Ярославле. Начало — в 19.30 мск.