Быков: «У «Динамо» еще есть шанс, но я буду переживать за «Трактор»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» победу «Трактора» над «Динамо» (3:2) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Челябинцы ведут в серии против москвичей со счетом 3-0. В случае победы в четвертом матче «Трактор» выйдет в полуфинал плей-офф КХЛ.
«Пока у «Динамо» еще есть шанс, бело-голубые будут бороться. Могу сказать по своему опыту, что и я вместе с тренерским штабом и с командами попадал в такую непростую ситуацию, но мы смогли выйти из нее с поднятой головой и проходили дальше. Пока сирена окончательно не прозвучит — есть шанс. У «Динамо» он остается. Я хотел бы пожелать удачи «Трактору». Это команда, которая мне дала путевку в жизнь, я начал играть на высоком уровне в этом клубе и желаю ему успеха. Последний шаг — самый трудный, я знаю, что непросто поставить точку, но нужно это делать. Буду переживать за «Трактор» и буду надеяться, при всем моем уважении к «Динамо», — сказал Быков корреспонденту «СЭ» Кристине Ивушкиной.
Быков также объяснил, почему игры в плей-офф сложнее, чем в регулярном чемпионате.
«Два разных соревнования: гладкий чемпионат и турнир на выбывание. Здесь кратно возрастает напряжение, цена ошибки и голевого момента. И психологическое, и эмоциональное состояние ребят должно соответствовать. Это непростой экзамен, и не каждый его способен выдержать и добиться чемпионства. Выигрывает сильнейший», — добавил Быков.
Четвертый матч серии «Динамо» — «Трактор» пройдет 22 марта в Челябинске и начнется в 17.00 (мск).
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СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 2
|0 - 2
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
2 - 0
|2 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 3
|0 - 3
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
1 - 2
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
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Авангард - Лада
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Локомотив - ЦСКА
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|
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|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|20.03
|17:00
|
Трактор – Динамо М
|3 : 2
|20.03
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|1 : 2 ОТ