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Лисутин завершил карьеру и войдет в тренерский штаб «Арлана»

08:06
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Вратарь Иван Лисутин завершил игровую карьеру и в предстоящем сезоне будет помогать Владимиру Малевичу в тренерском штабе кокшетауского «Арлана», сообщает Шайба.kz.

33-летний воспитанник Тюмени отыграл в КХЛ девять сезонов, выступая за «Автомобилист», «Магнитку», «Витязь», «Торпедо» и «Нефтехимик». Всего в лиге он провел 236 игр. Осенью прошлого года голкипер сыграл 7 матчей за «Молот-Прикамье» в ВХЛ.

Дополнительная информация:

https://shaiba.kz/news/728373

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