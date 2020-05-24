Лисутин завершил карьеру и войдет в тренерский штаб «Арлана»

Вратарь Иван Лисутин завершил игровую карьеру и в предстоящем сезоне будет помогать Владимиру Малевичу в тренерском штабе кокшетауского «Арлана», сообщает Шайба.kz.

33-летний воспитанник Тюмени отыграл в КХЛ девять сезонов, выступая за «Автомобилист», «Магнитку», «Витязь», «Торпедо» и «Нефтехимик». Всего в лиге он провел 236 игр. Осенью прошлого года голкипер сыграл 7 матчей за «Молот-Прикамье» в ВХЛ.