Лига Швейцарии опережает КХЛ по посещаемости

Национальная лига Швейцарии лидирует по показателю посещаемости матчей в Европе в этом сезоне, информирует allbeardnoteeth.com. В среднем встречи чемпионата на стадионах смотрят 6946 зрителей. При этом львиная доля показателя посещаемости приходится на единственный клуб - "Берн".

Второе место занимает КХЛ – 6344 зрителя. При этом отмечается, что российская лига показывает вторую в своей истории посещаемость. Цифра могла бы быть выше, если бы "Авангард" мог играть на своей арене, вмещающей 10 тысяч зрителей. Пока же команде приходится играть в Балашихе, где стадион значительно меньше.

Тройку лучших замыкает Немецкая хоккейная лига. В среднем матчи чемпионата посещают 6177 человек.

Дальше идут лиги Швеции (5781), Чехии (5414), Финляндии (4150) и Лига чемпионов (3319).