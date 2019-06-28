13:20 | Хоккей — КХЛ

Левицкий подписал контракт с "Торпедо"

0
Обсудить

Нападающий Игорь Левицкий подписал двусторонний контракт с "Торпедо".

Однолетнее соглашение позволит выступать хоккеисту как в "Торпедо", так и в "Торпедо-Горький", сообщает пресс-служба клуба. В КХЛ Левицкий провел в общей сложности 222 матча и набрав в них 58 (30+28) очков. Большую часть прошедшего сезона Игорь провел в фарм-клубе ЦСКА.

Ранее клуб объявил о продлении соглашения с нападающим Дамиром Жафяровым. Контракт будет действовать до конца следующего сезона.

 

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/15607-igor-levickij-v-torpedo.html

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ