Левицкий подписал контракт с "Торпедо"

Нападающий Игорь Левицкий подписал двусторонний контракт с "Торпедо".

Однолетнее соглашение позволит выступать хоккеисту как в "Торпедо", так и в "Торпедо-Горький", сообщает пресс-служба клуба. В КХЛ Левицкий провел в общей сложности 222 матча и набрав в них 58 (30+28) очков. Большую часть прошедшего сезона Игорь провел в фарм-клубе ЦСКА.

Ранее клуб объявил о продлении соглашения с нападающим Дамиром Жафяровым. Контракт будет действовать до конца следующего сезона.