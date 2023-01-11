Вайсфельд: «Если «Спартак» попадет в плей-офф, то его задача будет решена»
Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в эфире «СЭ» высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.
«Если «Спартак» попадет в плей-офф, то его задача будет решена. Если они попадут с такой красивой игрой, то вообще классно. Но не факт же, что они попадут в восьмерку», — сказал Вайсфельд.
Москвичи занимают седьмое место в Западной конференции после 50 матчей, набрав 51 очко.
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