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Сегодня, 20:57

Вайсфельд: «Если «Спартак» попадет в плей-офф, то его задача будет решена»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Михаил Зислис
Обозреватель
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Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в эфире «СЭ» высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Если «Спартак» попадет в плей-офф, то его задача будет решена. Если они попадут с такой красивой игрой, то вообще классно. Но не факт же, что они попадут в восьмерку», — сказал Вайсфельд.

Москвичи занимают седьмое место в Западной конференции после 50 матчей, набрав 51 очко.

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Леонид Вайсфельд
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