Вайсфельд: «Если «Спартак» попадет в плей-офф, то его задача будет решена»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в эфире «СЭ» высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Если «Спартак» попадет в плей-офф, то его задача будет решена. Если они попадут с такой красивой игрой, то вообще классно. Но не факт же, что они попадут в восьмерку», — сказал Вайсфельд.

Москвичи занимают седьмое место в Западной конференции после 50 матчей, набрав 51 очко.