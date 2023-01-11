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Главный тренер «Авангарда» Кравец: «Предупреждал команду, что «Ак Барс» сейчас в тонусе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение команды от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Предупреждал команду, что Казань сейчас в хорошем тонусе. Команда очень прилично играет последние игры и в обороне, и в атаке. В принципе, она и до этого такая же была. В этом матче, показалось, первая смена агрессивная была, но какой-то выброс, малейшая расслабленность, проигрыш единоборства — гол. То же самое и со вторым голом — недоработка в обороне. С такой командой больше работает характер, мужество. И, мне кажется, в первом и втором периоде мы ушли от игры, в которую играли до этого. В третьем периоде с нашей стороны была достаточно хорошая игра. К сожалению, не забили свои моменты и пропустили этот гол. Игра могла быть и в одну, и в другую сторону по моментам. Делаем выводы, анализируем и двигаемся дальше», — приводит слова Кравеца пресс-служба КХЛ.

«Авангард» занимает 3-е место на «Востоке», набрав 62 очка за 49 матчей.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/11/508176.html
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КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Михаил Кравец
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