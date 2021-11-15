Лео Комаров подтвердил переход в СКА

Форвард Лео Комаров подписал контракт со СКА, о чем сообщил в Instagram.

«Самое трудное решение, которое я когда-либо принимал в своей карьере... Оставить всех моих товарищей по команде и тренеров, которые были для меня как семья последние 3 года. Это причиняет мне боль больше, чем кто-либо мог подумать. Давайте отбросим все слухи, я сам принял это решение. Никто другой не сделал этого за меня. Большое спасибо фанатам, которые поддерживали и болели за меня. Это очень много значит. Я надеюсь, что вы, ребята, выиграете Кубок Стэнли. Я подписал контракт со СКА из КХЛ. Я очень рад присоединиться к команде», — написал Комаров.

Ранее «Айлендерс» выставили 34-летнего финна на драфт отказов. В нынешнем сезоне Комаров принял участие в одном матче команды и не отличился результативными действиями.

Комаров выступал с 2009 по 2012 год в составе московского «Динамо» и завоевал с бело-голубыми Кубок Гагарина. В сезоне-2012/13 он также провел 13 матчей в регулярном чемпионате за «Динамо», его имя снова было нанесено на трофей по итогам сезона.