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Ротенберг рассказал о том, как видит развитие Мичкова в СКА

19:09
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Первый вице-президент ФХР и глава штаба СКА Роман Ротенберг рассказал о том, как видит развитие нападающего Матвея Мичкова.

«Здесь нужно идти спокойно и не форсировать события. Мы даем ему максимальные возможности для игры в КХЛ. При этом понимаем, что не можем дать ему 20 минут игрового времени. Ему нужно развиваться, играть как можно больше и быть лидером в команде. Находимся в контакте с Матвеем и его родителями, так как он по-прежнему несовершеннолетний. Он так же, как и все, делает уроки.

Совместно мы ищем решения для того, чтобы он постоянно развивался. Это уникальный хоккеист. Но в то же время нам нельзя форсировать события — мы должны плавно готовить его к выступлению и за молодежную сборную, и за сборную U18. Не хотим перегрузить Матвея — он должен быть постоянно в одной команде. На Кубке Карьяла он сыграл так здорово, потому что была проведена правильная подготовительная работа и к турниру его вывели на пик формы», — сказал Ротенберг.

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Иван Богун все материалы автора
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