«Лехтеря и Радил еще долго не смогут вернуться». Знарок — о поражении от «Трактора»
05:25
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:2).
— Более-менее начали играть в третьем периоде, — приводит слова Знарка официальный сайт КХЛ. — Были моменты, шансы были зацепиться.
— Насколько отсутствие Лехтеря и Радила сказалось на игре команды в большинстве?
— Почему только в большинстве? Оно вообще сказалось.
— Есть ли прогнозы на их возвращение?
— Они еще долго не смогут вернуться.
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