Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:2).

— Более-менее начали играть в третьем периоде, — приводит слова Знарка официальный сайт КХЛ. — Были моменты, шансы были зацепиться.

— Насколько отсутствие Лехтеря и Радила сказалось на игре команды в большинстве?

— Почему только в большинстве? Оно вообще сказалось.

— Есть ли прогнозы на их возвращение?

— Они еще долго не смогут вернуться.