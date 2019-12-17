Лаури Марьямяки: «Такие тупые удаления не должны хватать»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:1 ОТ).

— Сегодня играли две хороших команды. Мы хорошо начали, — приводит слова тренера официальный сайт «Динамо». — Второй период чуть по-другому вышло, и стали больше играть в обороне. Если мы в этом году хотим идти дальше, то такие тупые удаления, как в третьем периоде, не должны хватать. Самое главное, что в каждом матче мы против «Динамо» не пропускаем больше одной шайбы.

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