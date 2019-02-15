Лаури Марьямяки: "Очень тяжело начало для – 0:2 от СКА"

Главный тренер "Йокерита" Лаури Марьямяки поделился мнением об итогах матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:5).

– Поздравляю СКА с победой, – сказал Марьямяки. – Очень тяжелое начало для нас, два удаления и счет 0:2. Мы очень хорошо сыграли последние десять минут первого периода, а во втором подоконную было тяжеловато. Необходимо было сбивать темп. Но ничего страшного. Тяжело было проигрывать в течение столь нерезультативного выезда, но все забываем и готовимся к следующей игре. (Игорь Новиков)