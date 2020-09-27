Квартальнов рассказал, доволен ли он игрой «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» — 2:3 (ОТ).

«Поздравляю «Северсталь» с победой, но мы сегодня заслуживали очко. Доволен ли игрой своей команды? Нет, недоволен, но было получше, чем в прошлой игре», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

«Я думаю, что «Северсталь» на хорошем ходу: играла, напрягала. Есть компоненты, в которых мы уступали, особенно, в движении, в агрессии, в борьбе. Пока мы эти вещи упустили, ищем».

В предыдущем матче казанцы обыграли в овертайме СКА — 3:2.