Якубов — о поражении от минского «Динамо»: «Мы все хотим, чтобы был другой ЦСКА»

Старший тренер ЦСКА Равиль Якубов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (1:4).

«Мы играли плохо, будем разбираться. Нет объяснения, что произошло во втором периоде. Посмотрим эти моменты, будет серьезный разговор. Об на шайба не могла лишить настроя, так вышло. Повторюсь, сегодня мы играли плохо. В третьем периоде пытались вернуться, переломить игру, перешли на три звена. Мы все хотим, чтобы был другой ЦСКА. Сделаем все, чтобы в плей-офф добиться такого результата. Провалы в обороне связаны с индивидуальными ошибками. Хоккеисты не должны так играть», — приводит слова Якубова официальный сайт клуба.

ЦСКА продлил серию поражений до четырех матчей и с 66 очками расположился на седьмом месте в Западной конференции, «Динамо» с 61 очком — на восьмой строчке.