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Квартальнов — первый тренер в истории КХЛ, одержавший 400 побед

13:17
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«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Барыс» со счетом 3:2. Эта победа стала для главного тренера казанского клуба Дмитрия Квартального 400-й в КХЛ.

Он стал первым, кому удалось одержать 400 побед в истории КХЛ.

На втором месте по количеству побед в КХЛ идет тренер «Спартака» Олег Знарок (370 побед), на третьем — Зинэтула Билялетдинов (360).

   

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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