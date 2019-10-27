«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Барыс» со счетом 3:2. Эта победа стала для главного тренера казанского клуба Дмитрия Квартального 400-й в КХЛ.

Он стал первым, кому удалось одержать 400 побед в истории КХЛ.

На втором месте по количеству побед в КХЛ идет тренер «Спартака» Олег Знарок (370 побед), на третьем — Зинэтула Билялетдинов (360).

Дмитрий Квартальнов — 1-й тренер в истории КХЛ, одержавший 400 побед. https://t.co/x0qh6xuReU — КХЛ (@khl) 27 октября 2019 г.

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