Квартальнов остался недоволен голами, которые «Ак Барс» пропустил в матче с минским «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над минским «Динамо» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи. Игра прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.

«Ак Барс» играл с молодой, колючей командой, — приводит слова Квартальнова пресс-служба казанцев. — Она использовала наши ошибки, пришлось непросто. Ребята — молодцы, при 1:3 стали играть более агрессивно, забросили в большинстве. Но гол, пропущенный в большинстве, нас расстроил. Победа далась нам непросто.

Можно сказать, что я недоволен готовностью команды к плей-офф? Почему? Немного нужно концентрацию поменять. Возврат в зону обороны, построения — много моментов. Я доволен результативностью команды, но мы недовольны голами, которые пропускаем. Их можно называть легкими или нет, но это потеря концентрации — если голы в формате 4 на 5 две игры подряд нам залетают. Есть моменты, которые надо поправить. Здесь — чуть-чуть психология: может быть, выдох какой-то был. Но еще раз говорю — команда это понимает".