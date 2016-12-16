"Кузня" опровергла возвращение Анисина и Первышина

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников опроверг информацию о возможном возвращении Михаила Анисина и Андрея Первышина в команду. 29 ноября "Кузня" расторгла контракты с игроками, а на этой неделе генеральный директор клуба сообщил, что есть вероятность их возвращения.

- С этими игроками мы простились, - цитирует пресс-служба клуба Бердникова. - Вопрос закрыт. В свою очередь, если на рынке появятся интересные нам хоккеисты, и мы будем иметь возможность подписать с ними контракты, сделаем это. В том числе с прицелом уже на следующий сезон.