Курт Фрэйзер: «Когда у нас возникали проблемы, нас спасал Смит»

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер остался доволен игрой команды во встрече с «Барысом» (1:0).

— Мы были очень рады выйти сегодня на лед и сыграть с еще одним очень хорошим соперником, — цитирует тренера официальный сайт «Ред Стар». — Думаю, мы начали хорошо, активно повели борьбу, но у нас сегодня очевидная проблема — с забиванием. Нам надо искать пути к воротам. Но, к счастью, наша команда много работает, мы много чего хорошего сделали сегодня.

А когда у нас возникали проблемы, нас спасал Смит. Вот уже в третьем матче подряд у нас прекрасно играли вратари. Они давали нам шанс победить.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков