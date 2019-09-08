КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Курт Фрэйзер: «Когда у нас возникали проблемы, нас спасал Смит»

16:06
Теги:

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер остался доволен игрой команды во встрече с «Барысом» (1:0).

— Мы были очень рады выйти сегодня на лед и сыграть с еще одним очень хорошим соперником, — цитирует тренера официальный сайт «Ред Стар». — Думаю, мы начали хорошо, активно повели борьбу, но у нас сегодня очевидная проблема — с забиванием. Нам надо искать пути к воротам. Но, к счастью, наша команда много работает, мы много чего хорошего сделали сегодня.

А когда у нас возникали проблемы, нас спасал Смит. Вот уже в третьем матче подряд у нас прекрасно играли вратари. Они давали нам шанс победить.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

http://www.hcredstar.com/krs/ru/news_details.html?id=2864

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир