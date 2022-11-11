ЦСКА — «Спартак»: где смотреть трансляцию матча чемпионата КХЛ и во сколько начало

В пятницу, 11 ноября, ЦСКА примет на своем льду «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне команды встречались всего раз: армейцы победили красно-белых в овертайме со счетом 3:2.

К этой встрече «Спартак» подходит с серией из шести поражений кряду, причем все — в основное время. У ЦСКА две неудачи подряд в серии буллитов и овертайме.

Нападающий Михаил Григоренко на данный момент лучший бомбардир армейцев в сезоне: в 25 встречах он набрал 17 (8+9) очков. У «Спартака» лидирует форвард Александр Хохлачев, набравший 20 (7+13) баллов за 28 игр.

Следить за матчем ЦСКА — «Спартак» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференций КХЛ — здесь //

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