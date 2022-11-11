Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

11 ноября, 18:05

ЦСКА — «Спартак»: где смотреть трансляцию матча чемпионата КХЛ и во сколько начало

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Андрей Локтионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пятницу, 11 ноября, ЦСКА примет на своем льду «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне команды встречались всего раз: армейцы победили красно-белых в овертайме со счетом 3:2.

К этой встрече «Спартак» подходит с серией из шести поражений кряду, причем все — в основное время. У ЦСКА две неудачи подряд в серии буллитов и овертайме.

Нападающий Михаил Григоренко на данный момент лучший бомбардир армейцев в сезоне: в 25 встречах он набрал 17 (8+9) очков. У «Спартака» лидирует форвард Александр Хохлачев, набравший 20 (7+13) баллов за 28 игр.

Следить за матчем ЦСКА — «Спартак» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференций КХЛ — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы регулярного чемпионата — по этой ссылке

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Грузинский фигурист Квителашвили ушел от Тутберидзе. В чем причина?
«Плагиатом заниматься стыдно». За что украинка Баюл обозлилась на Тутберидзе и Загитову
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Салавата Юлаева» Науменков забил в свои ворота самый курьезный гол сезона

«Куньлунь» заключил полноценный контракт с голкипером Мурыгиным
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 30 25 5 52
2 Локомотив 29 18 11 40
3 ЦСКА 27 17 10 39
4 Торпедо 29 18 11 37
5 Динамо М 29 16 13 36
6 Динамо Мн 29 14 15 32
7 Витязь 29 13 16 32
8 Спартак 30 12 18 29
9 Северсталь 29 11 18 29
10 Куньлунь 31 11 20 25
11 Сочи 27 4 23 13
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 29 19 10 40
2 Сал. Юлаев 28 17 11 40
3 Металлург 29 18 11 39
4 Адмирал 30 17 13 38
5 Сибирь 31 17 14 37
6 Авангард 29 15 14 33
7 Ак Барс 28 12 16 29
8 Трактор 30 12 18 27
9 Барыс 29 12 17 26
10 Амур 27 10 17 24
11 Нефтехимик 29 11 18 23
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 14:30
Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
13.11 17:00
Ак Барс – Авангард
 - : -
13.11 17:00
ЦСКА – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости