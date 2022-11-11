ЦСКА — «Спартак»: где смотреть трансляцию матча чемпионата КХЛ и во сколько начало
В пятницу, 11 ноября, ЦСКА примет на своем льду «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
В нынешнем сезоне команды встречались всего раз: армейцы победили красно-белых в овертайме со счетом 3:2.
К этой встрече «Спартак» подходит с серией из шести поражений кряду, причем все — в основное время. У ЦСКА две неудачи подряд в серии буллитов и овертайме.
Нападающий Михаил Григоренко на данный момент лучший бомбардир армейцев в сезоне: в 25 встречах он набрал 17 (8+9) очков. У «Спартака» лидирует форвард Александр Хохлачев, набравший 20 (7+13) баллов за 28 игр.
Следить за матчем ЦСКА — «Спартак» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.
Турнирные таблицы Западной и Восточной конференций КХЛ — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы регулярного чемпионата — по этой ссылке
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|30
|25
|5
|52
|2
|Локомотив
|29
|18
|11
|40
|3
|ЦСКА
|27
|17
|10
|39
|4
|Торпедо
|29
|18
|11
|37
|5
|Динамо М
|29
|16
|13
|36
|6
|Динамо Мн
|29
|14
|15
|32
|7
|Витязь
|29
|13
|16
|32
|8
|Спартак
|30
|12
|18
|29
|9
|Северсталь
|29
|11
|18
|29
|10
|Куньлунь
|31
|11
|20
|25
|11
|Сочи
|27
|4
|23
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|29
|19
|10
|40
|2
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|40
|3
|Металлург
|29
|18
|11
|39
|4
|Адмирал
|30
|17
|13
|38
|5
|Сибирь
|31
|17
|14
|37
|6
|Авангард
|29
|15
|14
|33
|7
|Ак Барс
|28
|12
|16
|29
|8
|Трактор
|30
|12
|18
|27
|9
|Барыс
|29
|12
|17
|26
|10
|Амур
|27
|10
|17
|24
|11
|Нефтехимик
|29
|11
|18
|23
|13.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|13.11
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|13.11
|17:00
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -