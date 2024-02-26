Капитан «Авангарда» Шарипзянов: «За вратарскую линию я не переживаю»

Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов в интервью «СЭ» оценил вратарскую линию команды перед плей-офф КХЛ.

«Для нас без разницы, кто играет в воротах. Естественно, мы знаем, кто стоит в воротах и как он действует в разных ситуациях. Все равно пытаешься прочитать не только, как он играет, но и как человека. У нас опытный тренер вратарей — Сергей Звягин. Он довел Шимона Грубеца до чемпионства, сделал из него прекрасного вратаря. У нас тогда были отличные голкиперы. Так что за вратарскую линия я не переживаю», — сказал Шарипзянов «СЭ».

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» сыграет с «Ладой».