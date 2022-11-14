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«Торпедо» разгромило «Куньлунь» в гостевом матче КХЛ

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«Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ разгромило «Куньлунь» (5:0).

Три результативные передачи в составе нижегородцев отдал форвард Николай Коваленко, по 2 очка набрали нападающие Сергей Гончарук (2+0), Игорь Ларионов (0+2) и защитник Марк Марин (1+1). Для «Торпедо» эта победа стала четвертой подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы: Гончарук — 12 (Коваленко, Виноградов), 16:31 — 0:1. Марин — 6 (Мишарин, Ян), 35:07 — 0:2. Кручинин — 7 (Коваленко, Марин), 38:52 — 0:3. Фирстов — 1 (Ларионов), 39:03 — 0:4. Гончарук — 13 (бол., Ларионов, Коваленко), 49:12 — 0:5.

Вратари: Смит (Сунь Цзэхао, 49:12) — Гуска.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 15 (5+4+6) — 38 (14+16+8).

Судьи: Бондарь, Степучев.

14 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 30 25 5 52
2 ЦСКА 28 18 10 41
3 Локомотив 30 18 12 41
4 Торпедо 30 19 11 39
5 Динамо М 30 16 14 37
6 Динамо Мн 30 14 16 32
7 Витязь 30 13 17 32
8 Спартак 31 13 18 31
9 Северсталь 30 12 18 31
10 Куньлунь 32 11 21 25
11 Сочи 27 4 23 13
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 29 19 10 40
2 Сал. Юлаев 29 17 12 40
3 Металлург 29 18 11 39
4 Адмирал 30 17 13 38
5 Сибирь 31 17 14 37
6 Авангард 30 16 14 35
7 Ак Барс 29 12 17 29
8 Барыс 30 13 17 28
9 Трактор 31 12 19 27
10 Амур 28 11 17 26
11 Нефтехимик 30 12 18 25
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