«Торпедо» разгромило «Куньлунь» в гостевом матче КХЛ

«Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ разгромило «Куньлунь» (5:0).

Три результативные передачи в составе нижегородцев отдал форвард Николай Коваленко, по 2 очка набрали нападающие Сергей Гончарук (2+0), Игорь Ларионов (0+2) и защитник Марк Марин (1+1). Для «Торпедо» эта победа стала четвертой подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы: Гончарук — 12 (Коваленко, Виноградов), 16:31 — 0:1. Марин — 6 (Мишарин, Ян), 35:07 — 0:2. Кручинин — 7 (Коваленко, Марин), 38:52 — 0:3. Фирстов — 1 (Ларионов), 39:03 — 0:4. Гончарук — 13 (бол., Ларионов, Коваленко), 49:12 — 0:5.

Вратари: Смит (Сунь Цзэхао, 49:12) — Гуска.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 15 (5+4+6) — 38 (14+16+8).

Судьи: Бондарь, Степучев.

14 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.