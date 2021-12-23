«Куньлунь» проиграл «Торпедо»

«Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Куньлунь» со счетом 4:0.

В составе команды из Нижнего Новгорода заброшенными шайбами отметились Дамир Жафяров, Михаил Орлов, Энди Миэл и Сергей Гончарук.

«Торпедо» набрало 46 очков и занимает 8-е место в Западной конференции. У «Куньлуня» 24 очка и 12-я позиция.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Жафяров — 16 (Агостино), 23:45 — 0:1. Орлов — 2 (Жафяров, Чехович), 32:46 — 0:2. Миле — 12 (Мартынов), 39:25 — 0:3. Гончарук — 3 (Тянулин), 57:45 — 0:4.

Нереализованный буллит: Рич (Куньлунь), 30:14 (Вратарь).

Вратари: Смит — Мурыгин.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 16 (2+10+4) — 53 (21+11+21).

Судьи: Прокуратов, Спирин.

23 декабря. Мытищи. Арена Мытищи. 238 зрителей.