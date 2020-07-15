«Куньлунь» проведет домашние матчи следующего сезона в Мытищах

«Куньлунь» проведет домашние матчи следующего сезона на «Арене Мытищи», сообщает пресс-служба КХЛ.

— 14 июля 2020 года «Куньлунь Ред Стар» направил в Лигу официальное письмо, в котором сообщил, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет «Арена Мытищи», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги. — До 23 июля КХЛ проведёт инспекцию стадиона в Мытищах на предмет его соответствия Регламенту в части проведения матчей чемпионата.

Сезон-2020/21 в КХЛ должен стартовать 2 сентября.