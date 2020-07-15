«Куньлунь» проведет домашние матчи следующего сезона в Мытищах
14:58
«Куньлунь» проведет домашние матчи следующего сезона на «Арене Мытищи», сообщает пресс-служба КХЛ.
— 14 июля 2020 года «Куньлунь Ред Стар» направил в Лигу официальное письмо, в котором сообщил, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет «Арена Мытищи», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги. — До 23 июля КХЛ проведёт инспекцию стадиона в Мытищах на предмет его соответствия Регламенту в части проведения матчей чемпионата.
Сезон-2020/21 в КХЛ должен стартовать 2 сентября.
В новом сезоне домашней ареной китайского «Куньлуня» станет «Арена Мытищи»: https://t.co/cRhjd3HNbx pic.twitter.com/nll5OaU04S— КХЛ (@khl) July 15, 2020
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