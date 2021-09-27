«Куньлунь» подписал пробный контракт с защитником Хлыстовым

Защитник Никита Хлыстов подписал пробный контракт с «Куньлунем», информирует официальный сайт КХЛ. В минувшем сезоне 28-летний россиянин играл за «Металлург».

Он провел 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (0+5) очков при полезности «+3». Также сыграл 1 матч в Кубке Гагарина.

В августе «Магнитка» расторгла контракт с защитником.